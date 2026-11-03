W Izraelu Ajelet Krojzer, była pracownica jednostki biura prasowego armii, oświadczyła, że podczas służby manipulowała szczegółami przekazywanymi mediom na temat operacji w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Napisała o tym w serwisie społecznościowym X, ogłaszając swoje powołanie na rzeczniczkę izraelskiej organizacji Breaking the Silence, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenia dotyczące pracy biura prasowego

Według Krojzer słowo „terrorysta” stosowano także wobec niewinnych Palestyńczyków, a komunikaty wojskowe dostosowywano do grupy docelowej i postawionego celu. Twierdzi ona, że w przypadku izraelskich odbiorców zadaniem biura prasowego było wzmacnianie zaufania do armii, podczas gdy prawo społeczeństwa do informacji schodziło na drugi plan.

W przypadku międzynarodowych odbiorców, jak twierdzi, komunikaty miały wzmacniać i rozszerzać legitymizację operacji wojskowych. Krojzer opowiedziała także, że do oświadczeń o masowych ofiarach po uderzeniach regularnie dodawano wyrazy żalu z powodu szkód wyrządzonych osobom niezaangażowanym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przejście do Breaking the Silence

Krojzer poinformowała, że dorastała w społeczności ultraortodoksyjnej i trzy lata temu zrezygnowała z prawa do zwolnienia ze służby wojskowej, aby wstąpić do armii podczas wojny. Zaznaczyła, że wówczas uważała służbę za udział w obronie kraju.

Po zakończeniu służby Krojzer została rzeczniczką Breaking the Silence — organizacji, która publikuje świadectwa byłych żołnierzy o nadużyciach na okupowanych terytoriach palestyńskich. Organizacja powitała jej powołanie i wezwała do ujawniania prawdy o okupacji. Krojzer zwróciła się również do innych osób, które służyły podczas wojny, wzywając je, by nie milczały.

Czytaj nas na