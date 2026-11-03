В Израиле бывшая сотрудница подразделения пресс-службы армии Аелет Кройзер заявила, что во время службы манипулировала деталями, которые передавались СМИ об операциях в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом она написала в социальной сети X, объявляя о назначении пресс-секретарем израильской организации Breaking the Silence, сообщает Anadolu Agency.

Заявления о работе пресс-службы

По словам Кройзер, слово «террорист» применяли также к невинным палестинцам, а военные сообщения адаптировали к целевой аудитории и поставленной цели. Она утверждает, что для израильской аудитории задачей пресс-службы было укрепление доверия к армии, тогда как право общественности на информацию отходило на второй план.

Для международной аудитории, по ее утверждению, сообщения должны были усиливать и расширять легитимность военных операций. Кройзер также рассказала, что в заявления о массовых жертвах после ударов регулярно добавляли выражения сожаления из-за вреда, причиненного непричастным людям.

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Переход в Breaking the Silence

Кройзер сообщила, что выросла в ультраортодоксальной общине и три года назад отказалась от права на освобождение от военной службы, чтобы вступить в армию во время войны. Она отметила, что тогда считала службу участием в защите страны.

После завершения службы Кройзер стала пресс-секретарем Breaking the Silence — организации, которая публикует свидетельства бывших военнослужащих о злоупотреблениях на оккупированных палестинских территориях. Организация приветствовала ее назначение и призвала обнародовать правду об оккупации. Кройзер также обратилась к другим людям, служившим во время войны, с призывом не молчать.

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