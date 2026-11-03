Израильские удары в Газе убили как минимум пятерых палестинцев — Dawn

По меньшей мере пятеро палестинцев погибли, еще несколько человек получили ранения в результате израильских ударов по различным районам сектора Газа в понедельник. Об этом со ссылкой на представителей системы здравоохранения территории сообщает Dawn.

Удары по Хан-Юнису и городу Газа

Медики заявили, что три человека погибли, а еще шестеро были ранены в результате двух отдельных авиаударов в Хан-Юнисе. Еще один человек погиб в Аль-Муссаддаре.

Позже удару подвергся автомобиль в районе Тель-аль-Хава в городе Газа. По данным медиков, один человек погиб, другие получили ранения.

Споры о прекращении огня

Израиль заявляет, что ХАМАС перевооружается и осуществляет атаки, нарушая прекращение огня, заключенное при посредничестве США год назад. ХАМАС отрицает попытки восстановить свой арсенал или осуществлять атаки и обвиняет Израиль в подрыве мирного соглашения по Газе.

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Переговорщикам до сих пор не удалось согласовать условия разоружения ХАМАС или вывода израильских войск, которые, по данным издания, контролируют около двух третей территории сектора Газа.

Заявление короля Иордании и операция в Хевроне

Король Иордании Абдалла II заявил во время открытия парламента, что без реализации права палестинцев на собственную родину в регионе не будет безопасности и стабильности. Он также сказал, что гуманитарная катастрофа в Газе и атаки на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме продолжаются.

На Западном берегу Иордана израильские военные покинули район в Хевроне, откуда после атаки на контрольно-пропускной пункт 23 октября были эвакуированы более 3 тысяч палестинских жителей. Израильский военный чиновник сообщил об обысках, задержании подозреваемых, изъятии четырех единиц оружия и сносе домов двух нападавших.

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