以色列对加沙的袭击造成至少5名巴勒斯坦人死亡——Dawn

据《黎明报》报道，援引该地区卫生系统官员的消息称，周一以色列对加沙地带多个地区发动袭击，造成至少5名巴勒斯坦人死亡，另有数人受伤。

对汗尤尼斯和加沙城的袭击

医务人员表示，汗尤尼斯发生两次单独的空袭，造成3人死亡、另有6人受伤。另有1人在阿尔穆萨达尔死亡。

随后，加沙城泰勒哈瓦地区的一辆汽车遭到袭击。医务人员称，1人死亡，其他人受伤。

围绕停火的争议

以色列称，哈马斯正在重新武装并实施袭击，违反了美国一年前斡旋达成的停火协议。哈马斯否认试图重建其武器库或发动袭击，并指责以色列破坏有关加沙的和平协议。

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谈判人员至今仍未能就哈马斯解除武装或以色列军队撤离的条件达成一致。据该媒体报道，以色列军队控制着加沙地带约三分之二的领土。

约旦国王的声明与希伯伦行动

约旦国王阿卜杜拉二世在议会开幕时表示，如果不实现巴勒斯坦人拥有自己家园的权利，该地区就不会有安全与稳定。他还表示，加沙的人道主义灾难以及约旦河西岸和耶路撒冷的袭击仍在持续。

在约旦河西岸，以色列军方离开了希伯伦的一个地区。10月23日一处检查站遭袭后，超过3000名巴勒斯坦居民从该地区被疏散。一名以色列军方官员称，军方进行了搜查、拘留了嫌疑人、缴获4件武器，并拆除了两名袭击者的房屋。

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