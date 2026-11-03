Co najmniej pięciu Palestyńczyków zginęło, a kilka innych osób zostało rannych w wyniku izraelskich ataków na różne obszary Strefy Gazy w poniedziałek — poinformował Dawn, powołując się na przedstawicieli systemu ochrony zdrowia tego terytorium.

Ataki na Chan Junus i miasto Gaza

Medycy oświadczyli, że trzy osoby zginęły, a sześć kolejnych zostało rannych w dwóch oddzielnych nalotach w Chan Junus. Jeszcze jedna osoba zginęła w Al-Mussaddarze.

Później zaatakowano samochód w rejonie Tel al-Hawa w mieście Gaza. Według medyków jedna osoba zginęła, a inne zostały ranne.

Spory dotyczące zawieszenia broni

Izrael twierdzi, że Hamas ponownie się zbroi i przeprowadza ataki, naruszając zawieszenie broni wynegocjowane przy mediacji USA rok temu. Hamas zaprzecza próbom odbudowy swojego arsenału lub przeprowadzania ataków i oskarża Izrael o podważanie porozumienia pokojowego dotyczącego Gazy.

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Negocjatorom nadal nie udało się uzgodnić warunków rozbrojenia Hamasu ani wycofania izraelskich wojsk, które, według publikacji, kontrolują około dwóch trzecich terytorium Strefy Gazy.

Oświadczenie króla Jordanii i operacja w Hebronie

Król Jordanii Abdullah II oświadczył podczas otwarcia parlamentu, że bez realizacji prawa Palestyńczyków do własnej ojczyzny w regionie nie będzie bezpieczeństwa ani stabilności. Powiedział również, że katastrofa humanitarna w Gazie oraz ataki na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie trwają.

Na Zachodnim Brzegu izraelskie wojsko opuściło rejon w Hebronie, z którego po ataku na punkt kontrolny 23 października ewakuowano ponad 3 tysiące palestyńskich mieszkańców. Izraelski urzędnik wojskowy poinformował o przeszukaniach, zatrzymaniu podejrzanych, skonfiskowaniu czterech sztuk broni oraz zburzeniu domów dwóch napastników.

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