Ізраїльські удари в Газі вбили щонайменше п’ятьох палестинців — Dawn

Щонайменше п’ятеро палестинців загинули, ще кілька людей зазнали поранень унаслідок ізраїльських ударів по різних районах Сектора Гази у понеділок. Про це з посиланням на представників системи охорони здоров’я території повідомляє Dawn.

Удари по Хан-Юнісу та місту Газа

Медики заявили, що троє людей загинули, а ще шестеро були поранені під час двох окремих авіаударів у Хан-Юнісі. Ще одна людина загинула в Аль-Муссаддарі.

Пізніше удару зазнав автомобіль у районі Тель-аль-Хава в місті Газа. За даними медиків, одна людина загинула, інші дістали поранення.

Суперечки щодо припинення вогню

Ізраїль заявляє, що ХАМАС переозброюється та здійснює атаки, порушуючи припинення вогню, укладене за посередництва США рік тому. ХАМАС заперечує спроби відновити свій арсенал або здійснювати атаки й звинувачує Ізраїль у підриві мирної угоди щодо Гази.

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Переговорникам досі не вдалося погодити умови роззброєння ХАМАС або виведення ізраїльських військ, які, за даними видання, контролюють близько двох третин території Сектора Гази.

Заява короля Йорданії та операція в Хевроні

Король Йорданії Абдалла II заявив під час відкриття парламенту, що без реалізації права палестинців на власну батьківщину в регіоні не буде безпеки та стабільності. Він також сказав, що гуманітарна катастрофа в Газі та атаки на Західному березі Йордану і в Єрусалимі тривають.

На Західному березі Йордану ізраїльські військові залишили район у Хевроні, звідки після атаки на контрольно-пропускний пункт 23 жовтня евакуювали понад 3 тисячі палестинських жителів. Ізраїльський військовий посадовець повідомив про обшуки, затримання підозрюваних, вилучення чотирьох одиниць зброї та знесення будинків двох нападників.

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