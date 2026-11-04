ЦВК Ізраїлю затвердила результати виборів — Jerusalem Post

Центральна виборча комісія Ізраїлю затвердила офіційні результати виборів після перевірки, яка не виявила доказів порушення їхньої цілісності. Представники партії «Лікуд» та ультраортодоксальної партії ШАС утрималися під час голосування, повідомляє Jerusalem Post.

Голова ЦВК, суддя Ноам Сольберг, і представники опозиційних партій проголосували за затвердження результатів. Водночас міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір раніше заявляв, що його партія «Оцма Єгудіт» голосуватиме проти цього рішення.

Можливе оскарження

«Лікуд» паралельно вивчає можливість оскаржити результати в суді. За ізраїльським законодавством голова виборчої комісії має оприлюднити результати не пізніше ніж через вісім днів після дня голосування. Після їхньої публікації апеляцію можна подати протягом 14 днів до Суду з адміністративних справ у Єрусалимі.

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Депутат від «Лікуду» Аміт Галеві після рішення партії утриматися оголосив про відставку з ЦВК. Він послався на підозри щодо іноземного втручання, які, за його словами, мають бути з’ясовані до затвердження результатів. Представник «Лікуду» з питань чесності виборів Сагі Кайслер також звинуватив комісію в тому, що вона не розглянула сотні скарг. Це позиції представників партії.

Перевірка понад 9 тисяч дільниць

У ЦВК повідомили, що протягом шести днів близько 250 юристів державного сектору разом зі співробітниками комісії перевіряли матеріали виборів. Політичні сили та списки кандидатів подали 2452 звернення щодо 1350 виборчих скриньок, а від громадян надійшло ще 1239 звернень щодо 750 скриньок.

Загалом комісія перевірила протоколи з 9069 виборчих дільниць. За потреби проводили поглиблену перевірку виборчих матеріалів, бюлетенів і реєстрів виборців та вносили виправлення на підставі офіційних документів.

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