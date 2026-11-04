以色列中央选举委员会批准选举结果——《耶路撒冷邮报》

以色列中央选举委员会在审查未发现选举完整性遭到破坏的证据后，批准了官方选举结果。据《耶路撒冷邮报》报道，利库德集团和极端正统派沙斯党的代表在投票中弃权。

中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔伯格以及反对党代表投票赞成批准结果。与此同时，国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔此前表示，他所属的犹太力量党将投票反对这一决定。

可能提出申诉

利库德集团同时正在研究通过法院对结果提出质疑的可能性。根据以色列法律，选举委员会主席必须在投票日后不迟于八天公布结果。结果公布后，可在14天内向耶路撒冷行政事务法院提出申诉。

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利库德集团议员阿米特·哈莱维在该党决定弃权后宣布辞去中央选举委员会职务。他援引有关外国干预的疑虑称，这些问题必须在结果获批前查清。利库德集团负责选举诚信事务的代表萨吉·凯斯勒也指责委员会没有审议数百起投诉。这些是该党代表的立场。

审查超过9000个投票站

中央选举委员会表示，在六天内，约250名公共部门律师与委员会工作人员共同审查了选举材料。政治力量和候选人名单就1350个投票箱提交了2452份申请，公民则就750个投票箱另行提交了1239份申请。

委员会共审查了9069个投票站的记录。必要时，委员会会对选举材料、选票和选民登记册进行深入审查，并根据官方文件作出更正。

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