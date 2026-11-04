Izraelska CKW zatwierdziła wyniki wyborów — Jerusalem Post

Centralna Komisja Wyborcza Izraela zatwierdziła oficjalne wyniki wyborów po kontroli, która nie wykazała dowodów naruszenia ich integralności. Przedstawiciele partii Likud oraz ultraortodoksyjnej partii Szas wstrzymali się od głosu, informuje Jerusalem Post.

Przewodniczący CKW, sędzia Noam Sohlberg, oraz przedstawiciele partii opozycyjnych zagłosowali za zatwierdzeniem wyników. Jednocześnie minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir wcześniej oświadczył, że jego partia Otzma Jehudit zagłosuje przeciwko tej decyzji.

Możliwe odwołanie

Likud równolegle rozważa możliwość zaskarżenia wyników w sądzie. Zgodnie z izraelskim prawem przewodniczący komisji wyborczej musi opublikować wyniki nie później niż osiem dni po dniu głosowania. Po ich opublikowaniu odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni do Sądu do spraw Administracyjnych w Jerozolimie.

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Poseł Likudu Amit Halevi po decyzji partii o wstrzymaniu się od głosu ogłosił rezygnację z CKW. Powołał się na podejrzenia dotyczące zagranicznej ingerencji, które — jak powiedział — powinny zostać wyjaśnione przed zatwierdzeniem wyników. Przedstawiciel Likudu ds. uczciwości wyborów Sagi Kaisler również oskarżył komisję o nierozpatrzenie setek skarg. Są to stanowiska przedstawicieli partii.

Kontrola ponad 9 tys. lokali wyborczych

CKW poinformowała, że przez sześć dni około 250 prawników sektora publicznego wraz z pracownikami komisji sprawdzało materiały wyborcze. Siły polityczne i listy kandydatów złożyły 2452 wnioski dotyczące 1350 urn wyborczych, a od obywateli wpłynęło kolejnych 1239 wniosków dotyczących 750 urn.

Łącznie komisja sprawdziła protokoły z 9069 lokali wyborczych. W razie potrzeby przeprowadzano pogłębioną kontrolę materiałów wyborczych, kart do głosowania i rejestrów wyborców oraz wprowadzano korekty na podstawie oficjalnych dokumentów.

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