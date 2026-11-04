ЦИК Израиля утвердила результаты выборов — Jerusalem Post

Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила официальные результаты выборов после проверки, не выявившей доказательств нарушения их целостности. Представители партии «Ликуд» и ультраортодоксальной партии ШАС воздержались при голосовании, сообщает Jerusalem Post.

Председатель ЦИК, судья Ноам Сольберг, и представители оппозиционных партий проголосовали за утверждение результатов. В то же время министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ранее заявлял, что его партия «Оцма Йехудит» проголосует против этого решения.

Возможное обжалование

«Ликуд» параллельно изучает возможность оспорить результаты в суде. Согласно израильскому законодательству, председатель избирательной комиссии должен опубликовать результаты не позднее чем через восемь дней после дня голосования. После их публикации апелляцию можно подать в течение 14 дней в Суд по административным делам в Иерусалиме.

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Депутат от «Ликуда» Амит Халеви после решения партии воздержаться объявил об отставке из ЦИК. Он сослался на подозрения относительно иностранного вмешательства, которые, по его словам, должны быть выяснены до утверждения результатов. Представитель «Ликуда» по вопросам честности выборов Саги Кайслер также обвинил комиссию в том, что она не рассмотрела сотни жалоб. Это позиции представителей партии.

Проверка более 9 тысяч избирательных участков

В ЦИК сообщили, что в течение шести дней около 250 юристов государственного сектора вместе с сотрудниками комиссии проверяли материалы выборов. Политические силы и списки кандидатов подали 2452 обращения относительно 1350 избирательных урн, а от граждан поступило еще 1239 обращений относительно 750 урн.

Всего комиссия проверила протоколы с 9069 избирательных участков. При необходимости проводилась углубленная проверка избирательных материалов, бюллетеней и реестров избирателей, а также вносились исправления на основании официальных документов.

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