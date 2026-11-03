В ЮАР две конкурирующие ассоциации такси Cata и Codeta обязались не допустить насилия в течение недели перед выборами. Об этом сообщает TimesLIVE. Договоренность была достигнута во время встречи представителей обеих ассоциаций с департаментом мобильности Западно-Капской провинции.

Участники встречи

Во встрече участвовали председатель Codeta Нцеба Энге, председатель Cata Нкулулеко Ситьеби, президент Cata Сививе Кива и президент Codeta Фикиле Джордж. На встрече также присутствовали министр мобильности Западно-Капской провинции Айзек Силеку и член городского комитета Кейптауна по вопросам городской мобильности Роб Квинтас.

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Что известно

В материале Cata и Codeta названы соперничающими ассоциациями такси. TimesLIVE опубликовал материал об их совместной договоренности 3 ноября 2026 года.

На фотографии к публикации вместе изображены все шестеро названных участников встречи в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами во время мероприятия.

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