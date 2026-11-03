W Republice Południowej Afryki dwa rywalizujące stowarzyszenia taksówkowe, Cata i Codeta, zobowiązały się nie dopuścić do przemocy w tygodniu przed wyborami. Poinformował o tym TimesLIVE. Porozumienie osiągnięto podczas spotkania przedstawicieli obu stowarzyszeń z Departamentem Mobilności Prowincji Przylądkowej Zachodniej.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Codeta Ntseba Enge, przewodniczący Cata Nkululeko Sityebi, prezydent Cata Siviwe Kiva oraz prezydent Codeta Fikile George. W spotkaniu uczestniczyli także minister mobilności Prowincji Przylądkowej Zachodniej Isaac Sileku oraz członek komitetu miejskiego Kapsztadu ds. mobilności miejskiej Rob Quintas.

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Co wiadomo

W materiale Cata i Codeta określono jako rywalizujące stowarzyszenia taksówkowe. TimesLIVE opublikował materiał o ich wspólnym porozumieniu 3 listopada 2026 roku.

Na zdjęciu dołączonym do publikacji wspólnie przedstawiono wszystkich sześcioro wymienionych uczestników spotkania w ramach zaangażowania interesariuszy podczas wydarzenia.

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