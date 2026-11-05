Niemieccy prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie śmierci wicepremiera Bawarii i ministra gospodarki Huberta Aiwangera. Wieczorem 4 listopada 55-letni polityk został znaleziony martwy w hotelu w Berlinie, informuje Politico.

Śledztwo w sprawie śmierci

Berlińska policja oświadczyła, że rozpoczęła dochodzenie w sprawie śmierci. Rzecznik berlińskiej prokuratury powiedział Bild, że obecnie nie ma wstępnych podstaw, by podejrzewać przestępstwo, jednak na tym etapie nie wyklucza się żadnej wersji.

Aiwanger miał przemawiać na otwarciu nowego berlińskiego biura swojej partii Wolni Wyborcy. Według publikacji w ciągu dnia powiedział współpracownikom, że źle się czuje, i pozostał w pokoju hotelowym.

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Kariera polityczna

Od 2018 roku Aiwanger pełnił funkcje wicepremiera Bawarii i ministra gospodarki, reprezentując konserwatywną partię Wolni Wyborcy. Kierował partią w Bawarii od 2006 roku, a na szczeblu ogólnokrajowym — od 2010 roku.

Pod jego kierownictwem Wolni Wyborcy, którzy wywodzą się z lokalnych niezależnych grup wyborczych, po raz pierwszy weszli do rządu Bawarii w 2018 roku jako młodszy partner Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Partia oświadczyła, że będzie kontynuować pracę w duchu Aiwangera.

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