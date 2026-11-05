Немецкие прокуроры начали расследование смерти вице-премьера Баварии и министра экономики Хуберта Айвангера. Вечером 4 ноября 55-летнего политика нашли мертвым в отеле в Берлине, сообщает Politico.

Расследование смерти

Берлинская полиция заявила, что начала расследование смерти. Представитель прокуратуры Берлина сообщил Bild, что сейчас нет первоначальных оснований подозревать уголовное правонарушение, однако на этом этапе не исключается ни одна из версий.

Айвангер должен был выступить на открытии нового берлинского офиса своей партии «Свободные избиратели». По данным издания, в течение дня он сказал коллегам, что плохо себя чувствует, и остался в гостиничном номере.

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Политическая карьера

С 2018 года Айвангер занимал должности вице-премьера Баварии и министра экономики, представляя консервативную партию «Свободные избиратели». Он возглавлял партию в Баварии с 2006 года, а на общенациональном уровне — с 2010 года.

Под его руководством «Свободные избиратели», возникшие из местных независимых избирательных групп, впервые вошли в правительство Баварии в 2018 году в качестве младшего партнера Христианско-социального союза. Партия заявила, что продолжит работу в духе Айвангера.

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