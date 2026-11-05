Na Cyprze podczas ogólnokrajowej operacji policyjnej „Plegma” zatrzymano 26 osób powiązanych z domniemanymi siatkami handlu narkotykami. Jak informuje Cyprus Mail, operację przeprowadziła nowo utworzona dyrekcja ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Śledztwo rozpoczęło się po przejęciu narkotyków

Śledztwo rozpoczęto w lutym po znaczącym przejęciu narkotyków w Nikozji. 19 lutego policjanci zatrzymali samochód, którym podróżowały dwie osoby, i znaleźli 11 480 petard, a także konopie indyjskie i kokainę przy jednej z nich.

Podczas przeszukań powiązanych z kierowcą funkcjonariusze zabezpieczyli 167 kilogramów konopi indyjskich, 62 kilogramy kokainy i 4,5 kilograma żywicy konopnej. Informowano także o zabezpieczeniu broni palnej, urządzeń wybuchowych, gotówki oraz e-papierosów, które według policji mogły zawierać narkotyki. Pięć osób w tej sprawie pozostaje w areszcie.

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Przeszukania i zamrożenie aktywów

Podczas ostatnich nalotów policja przeprowadziła 27 przeszukań w lokalach mieszkalnych, przedsiębiorstwach i pojazdach. Zabezpieczono ponad 25 tys. euro w gotówce, 37 telefonów komórkowych, dwie sztuki broni palnej, amunicję, fajerwerki oraz niewielkie ilości kokainy i konopi indyjskich.

Wspólnie z jednostką ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy Mokas organy ścigania uzyskały nakazy sądowe zamrożenia mienia powiązanego ze śledztwami. Chodzi o dom, kilka działek gruntowych, dziesięć samochodów i dwa motocykle o szacunkowej wartości 400 tys. euro, a także kolejne 100 tys. euro środków. Śledztwo w sprawie domniemanych przestępstw trwa.

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