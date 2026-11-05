На Кипре в ходе общенациональной полицейской операции «Плегма» задержали 26 человек, которых связывают с предполагаемыми сетями торговли наркотиками. Как сообщает Cyprus Mail, операцию провело недавно созданное управление по борьбе с организованной преступностью.

Расследование началось после изъятия наркотиков

Расследование начали в феврале после крупного изъятия наркотиков в Никосии. 19 февраля полицейские остановили автомобиль с двумя людьми и обнаружили 11 480 петард, а также каннабис и кокаин у одного из них.

Во время обысков, связанных с водителем, правоохранители изъяли 167 килограммов каннабиса, 62 килограмма кокаина и 4,5 килограмма смолы каннабиса. Также сообщалось об изъятии огнестрельного оружия, взрывных устройств, наличных денег и электронных сигарет, которые, по данным полиции, могли содержать наркотики. Пять человек по этому делу остаются под стражей.

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Обыски и заморозка активов

В ходе последних рейдов полиция провела 27 обысков в жилых помещениях, предприятиях и транспортных средствах. Было изъято более 25 тысяч евро наличными, 37 мобильных телефонов, две единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, фейерверки и небольшие количества кокаина и каннабиса.

Совместно с подразделением по борьбе с отмыванием денег Mokas правоохранители добились судебных решений о заморозке имущества, связанного с расследованиями. Речь идет о доме, нескольких земельных участках, десяти автомобилях и двух мотоциклах ориентировочной стоимостью 400 тысяч евро, а также еще 100 тысячах евро средств. Расследование предполагаемых правонарушений продолжается.

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