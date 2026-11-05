Komitet Wykonawczy Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej (CAF) uchylił decyzję podjętą w 2025 roku o przejściu Pucharu Narodów Afryki na cykl czteroletni. Najważniejszy turniej piłkarski na kontynencie nadal będzie rozgrywany co dwa lata, informuje Daily Maverick.

Względy finansowe

Zgodnie z wcześniejszym planem CAF, po turnieju w 2027 roku miał odbyć się kolejny w 2028 roku. Następnie Puchar Narodów Afryki planowano rozgrywać co cztery lata, a kolejny turniej miał się odbyć w 2032 roku.

CAF planowała również uruchomienie Afrykańskiej Ligi Narodów w 2029 roku. Miała być rozgrywana co dwa lata w latach bez Pucharu Narodów Afryki, z finałem i wręczeniem trofeum. Konfederacja doszła jednak do wniosku, że nowe rozgrywki będą potrzebowały kilku lat, aby zapewnić znaczące środki finansowe na rozwój afrykańskiej piłki nożnej.

Prezydent CAF Patrice Motsepe oświadczył, że decyzja komitetu wykonawczego opierała się na interesach afrykańskiej piłki nożnej, 54 federacji członkowskich konfederacji oraz zawodników występujących w klubach poza Afryką. Według niego Afrykańska Liga Narodów nie byłaby w stanie od razu wnieść wkładu finansowego i sportowego niezbędnego dla konkurencyjności i samowystarczalności turniejów CAF.

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Kalendarz nadchodzących turniejów

Motsepe potwierdził, że następny Puchar Narodów Afryki odbędzie się w 2027 roku w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. Będzie to pierwsza edycja współorganizowana przez trzy kraje. Turniej zaplanowano na okres od 19 czerwca do 17 lipca.

W artykule zaznaczono, że w niektórych doniesieniach pojawiały się wątpliwości dotyczące gotowości infrastruktury państw-gospodarzy, jednak CAF je wsparła i wyraziła przekonanie, że zawody odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Prezydent CAF wskazał również kolejne lata rozgrywania turnieju: 2028, 2031 i 2033. Brak edycji w 2030 roku wyjaśnił organizacją mistrzostw świata w piłce nożnej: zgodnie z tradycją FIFA turnieje finałowe kontynentalnych reprezentacji narodowych nie odbywają się w roku mundialu.

W 2020 roku prezydent FIFA Gianni Infantino wezwał afrykańską piłkę nożną do rozważenia cyklu czteroletniego, zwracając między innymi uwagę na wyniki komercyjne Pucharu Narodów Afryki. Motsepe wcześniej odrzucał twierdzenia, że CAF podejmuje decyzje w interesie europejskiej piłki nożnej.

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