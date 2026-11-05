Исполнительный комитет Конфедерации африканского футбола (CAF) отменил принятое в 2025 году решение о переходе Кубка африканских наций на четырехлетний цикл. Главный футбольный турнир континента и далее будет проводиться раз в два года, сообщает Daily Maverick.

Финансовые соображения

Согласно предыдущему плану CAF, после турнира 2027 года должен был состояться еще один розыгрыш в 2028 году. После этого Кубок африканских наций планировалось проводить раз в четыре года, а следующий турнир должен был пройти в 2032 году.

CAF также планировала запустить Африканскую лигу наций в 2029 году. Ее хотели проводить раз в два года в годы без Кубка африканских наций, с финалом и вручением трофея. Однако конфедерация пришла к выводу, что новому соревнованию потребуется несколько лет, чтобы обеспечить существенные финансовые ресурсы для развития африканского футбола.

Президент CAF Патрис Мотсепе заявил, что решение исполнительного комитета основывалось на интересах африканского футбола, 54 ассоциаций-членов конфедерации и игроков, выступающих за клубы за пределами Африки. По его словам, Африканская лига наций не смогла бы сразу обеспечить финансовый и спортивный вклад, необходимый для конкурентоспособности и самодостаточности турниров CAF.

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Календарь следующих турниров

Мотсепе подтвердил, что следующий Кубок африканских наций состоится в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде. Это будет первый розыгрыш, который совместно примут три страны. Турнир запланирован на период с 19 июня по 17 июля.

В материале отмечается, что в отдельных сообщениях звучали сомнения относительно готовности инфраструктуры стран-хозяев, однако CAF поддержала их и выразила уверенность, что соревнования пройдут по графику.

Президент CAF также назвал следующие годы проведения турнира: 2028, 2031 и 2033. Отсутствие розыгрыша в 2030 году он объяснил проведением чемпионата мира по футболу: по традиции ФИФА финальные части континентальных турниров национальных сборных не проводятся в год мундиаля.

В 2020 году президент ФИФА Джанни Инфантино призвал африканский футбол рассмотреть четырехлетний цикл, в частности обращая внимание на коммерческие показатели Кубка африканских наций. Мотсепе ранее отвергал утверждения о том, что CAF принимает решения в интересах европейского футбола.

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