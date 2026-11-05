非洲足球联合会（CAF）执行委员会撤销了2025年作出的将非洲国家杯改为四年一届的决定。该大陆最重要的足球赛事今后仍将每两年举办一次，《每日独行侠报》报道。

财务考量

根据CAF此前的计划，在2027年赛事后，原定于2028年再举办一届。此后，非洲国家杯计划每四年举行一次，下一届赛事原定于2032年举行。

CAF还计划于2029年推出非洲国家联赛。该赛事原计划在没有非洲国家杯的年份每两年举办一次，并设有决赛和奖杯颁发仪式。不过，联合会得出结论，新赛事需要数年时间才能为非洲足球的发展确保可观的财政资源。

CAF主席帕特里斯·莫采佩表示，执行委员会的决定基于非洲足球、该联合会54个成员协会以及效力于非洲以外俱乐部的球员的利益。他说，非洲国家联赛无法立即作出CAF赛事实现竞争力和自给自足所需的财政和竞技贡献。

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未来赛事赛程

莫采佩确认，下一届非洲国家杯将于2027年在肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达举行。这将是首次由三个国家联合举办的赛事。比赛计划于6月19日至7月17日举行。

报道指出，部分消息对东道国基础设施的准备情况提出了质疑，但CAF支持这些国家，并表示相信赛事将按计划举行。

CAF主席还列出了该赛事接下来的举办年份：2028年、2031年和2033年。他将2030年没有赛事解释为当年将举行足球世界杯：按照国际足联的传统，洲际国家队赛事的决赛阶段不会在世界杯年举行。

2020年，国际足联主席詹尼·因凡蒂诺呼吁非洲足球考虑四年一届的周期，尤其提及非洲国家杯的商业表现。莫采佩此前曾否认CAF是为了欧洲足球的利益而作出决定的说法。

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