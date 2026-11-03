以色列军方前新闻部门员工称存在操纵行为——阿纳多卢通讯社

在以色列，陆军新闻部门前员工阿耶莱特·克罗伊泽表示，她服役期间曾操纵向媒体提供的有关加沙地带和被占领的约旦河西岸行动的细节。她在宣布被任命为以色列组织“打破沉默”发言人时，在社交媒体平台X上写道此事，阿纳多卢通讯社报道。

关于新闻部门工作的说法

克罗伊泽表示，“恐怖分子”一词也被用于指称无辜的巴勒斯坦人，而军方信息则根据目标受众和既定目的进行调整。她称，对于以色列受众，新闻部门的任务是加强对军队的信任，而公众知情权则被置于次要位置。

她称，对于国际受众，这些信息旨在加强并扩大军事行动的合法性。克罗伊泽还说，在空袭造成大量伤亡后的声明中，通常会加入对无关人员受到伤害的遗憾表述。

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转入“打破沉默”组织

克罗伊泽表示，她在一个极端正统派社区长大，三年前放弃了免服兵役的权利，以便在战争期间参军。她指出，当时她认为服役是在参与保卫国家。

服役结束后，克罗伊泽成为“打破沉默”组织的发言人。该组织公布前军人关于被占领巴勒斯坦领土上滥用行为的证词。该组织欢迎她的任命，并呼吁公开有关占领的真相。克罗伊泽还呼吁其他在战争期间服役的人不要保持沉默。

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