在巴基斯坦，陆军元帅阿西姆·穆尼尔会见了中共中央对外联络部部长刘海星。双方在拉瓦尔品第总司令部讨论了地区和国际安全局势的动态，以及双边关系，《黎明报》报道。

巴基斯坦与中国的合作

据巴基斯坦武装部队新闻局ISPR消息，与会者还审议了共同关心的问题。双方表达了继续加强巴基斯坦与中国全天候战略伙伴关系的共同决心。

穆尼尔强调了两国之间历史悠久、经受时间考验的联系。他还指出，持续保持高层接触、加强机构间联系以及扩大在共同关心领域的合作十分重要。

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据ISPR称，刘海星高度评价了巴基斯坦对地区和平与稳定作出的贡献，并对两国战略伙伴关系的进一步发展表示信心。

与巴基斯坦副总理会晤

此外，刘海星在伊斯兰堡会见了巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔。这名中国官员向达尔转达了中国外交部长王毅的问候，巴基斯坦外交官也回致了问候。

达尔还向中国国家主席习近平转达了巴基斯坦领导层的问候，并确认伊斯兰堡有意加强与北京的战略伙伴关系。巴基斯坦外交部表示，双方讨论了发展文化联系和人文交流，并同意保持密切协调，维持双边关系的积极发展势头。

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