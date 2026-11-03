南非约翰内斯堡市长职位的建设一个南非党（Build One South Africa，Bosa）候选人诺本图·赫拉佐-韦伯斯特表示，若当选，她将推出一个公共面板，用于追踪城市基础设施的优先维修项目。她还提议公开官员职责，并对未完成工作者实施后果措施。

据《每日马弗里克》报道，这名候选人在竞选期间与一些居民会面，这些居民已经失去对政治人物的信心，也不期待投票会改变他们的处境。她表示，城市居民中日益增长的绝望感尤其令她担忧。

赫拉佐-韦伯斯特呼吁选民不要将供水中断视为常态。她还举例称，由于缺水，患者无法在诊所获得帮助。

官员问责

这名候选人提议按能力选拔市政雇员，公开界定他们的职权，并追究未履行职责者的责任。在担任市长的最初几个月，她计划提高城市账单系统的准确性，并公开有关城市债务的信息。

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赫拉佐-韦伯斯特表示，她在商业和经济发展领域的工作经历，包括就投资和非正规贸易向市政当局提供咨询，使她看到了计划未被执行的问题。她认为，对政府工作的评估应以居民生活的改善为依据，而不是以形式上完成的指标数量为依据。

城市治理的变化

从长期来看，这名候选人希望将关键市政服务重新纳入更统一的市政管理之下。她认为，分别管理的城市机构造成了重复的官僚体系，并分散了责任。

赫拉佐-韦伯斯特还主张城市与企业开展更紧密合作，以吸引投资并发展镇区经济。她指出，在不可靠的电力和供水条件下，企业将难以发展。这名候选人承认，由于约翰内斯堡财政紧张以及市议会可能出现分化，结构性改革将需要时间。

她补充说，联盟协议应明确界定每个伙伴的职责以及未履行承诺的后果，而不应沦为将职位作为政治奖励进行分配。

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