Nobuntu Hlazo-Webster, kandydatka partii Build One South Africa (Bosa) na stanowisko burmistrza Johannesburga w RPA, oświadczyła, że w razie wyboru wprowadzi publiczny panel do śledzenia priorytetowych napraw infrastruktury miejskiej. Proponuje także upublicznienie obowiązków urzędników i wprowadzenie konsekwencji za niewykonywanie pracy.

Jak podaje Daily Maverick, podczas kampanii kandydatka spotykała się z mieszkańcami, którzy stracili wiarę w polityków i nie oczekują, że głosowanie zmieni ich sytuację. Jak zaznaczyła, szczególnie niepokoi ją rosnąca beznadzieja wśród mieszkańców miasta.

Hlazo-Webster wezwała wyborców, by nie traktowali przerw w dostawach wody jako normy. Podała także przykład sytuacji, w której pacjenci nie mogą otrzymać pomocy w klinice z powodu braku wody.

Odpowiedzialność urzędników

Kandydatka proponuje dobierać pracowników miejskich według zasług, publicznie określać ich uprawnienia oraz pociągać ich do odpowiedzialności za niewykonywanie obowiązków. W pierwszych miesiącach na stanowisku burmistrza planuje poprawić dokładność miejskiego systemu rozliczeń i ujawniać informacje o długach miasta.

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Według Hlazo-Webster jej praca w biznesie i dziedzinie rozwoju gospodarczego, w tym doradzanie gminom w sprawach inwestycji i handlu nieformalnego, pokazała jej problem planów, które nie są realizowane. Uważa ona, że pracę władz należy oceniać na podstawie poprawy życia mieszkańców, a nie liczby formalnie zrealizowanych wskaźników.

Zmiany w zarządzaniu miastem

W dłuższej perspektywie kandydatka chce przywrócić kluczowe usługi komunalne pod bardziej jednolite zarządzanie miejskie. Jej zdaniem odrębnie zarządzane struktury miejskie stworzyły powielającą się biurokrację i rozproszyły odpowiedzialność.

Hlazo-Webster opowiada się także za ściślejszą współpracą miasta z biznesem w celu przyciągania inwestycji i rozwoju gospodarki townshipów. Zaznaczyła, że przedsiębiorstwom będzie trudno się rozwijać przy zawodnych dostawach energii elektrycznej i wody. Kandydatka przyznała, że zmiany strukturalne będą wymagały czasu ze względu na napiętą sytuację finansową Johannesburga i możliwą fragmentację rady miejskiej.

Dodała, że umowy koalicyjne powinny jasno określać obowiązki każdego partnera oraz konsekwencje niewywiązania się ze zobowiązań, zamiast sprowadzać się do podziału stanowisk jako politycznej nagrody.

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