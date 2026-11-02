W Pakistanie marszałek polny Asim Munir spotkał się z Liu Haixingiem, ministrem Wydziału Międzynarodowego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. W Kwaterze Głównej w Rawalpindi strony omówiły dynamikę regionalnej i międzynarodowej sytuacji bezpieczeństwa, a także stosunki dwustronne, informuje Dawn.

Współpraca Pakistanu i Chin

Według służby prasowej pakistańskich sił zbrojnych ISPR uczestnicy spotkania rozpatrzyli również kwestie stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania. Wyrazili wspólną determinację, by nadal wzmacniać strategiczne partnerstwo Pakistanu i Chin na każdą pogodę.

Munir podkreślił historyczne i sprawdzone przez czas więzi między oboma krajami. Zaznaczył również znaczenie stałych kontaktów na wysokim szczeblu, wzmacniania powiązań między instytucjami oraz rozszerzania współpracy w dziedzinach będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania.

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Według ISPR Liu Haixing wysoko ocenił wkład Pakistanu w regionalny pokój i stabilność oraz wyraził przekonanie o dalszym rozwoju strategicznego partnerstwa obu państw.

Spotkanie z wicepremierem Pakistanu

Oddzielnie Liu Haixing spotkał się w Islamabadzie z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Pakistanu Ishaqiem Darem. Chiński urzędnik przekazał Darowi pozdrowienia od szefa chińskiego MSZ Wang Yi, które pakistański dyplomata odwzajemnił.

Dar przekazał również prezydentowi Chin Xi Jinpingowi pozdrowienia od kierownictwa Pakistanu i potwierdził zamiar Islamabadu wzmacniania strategicznego partnerstwa z Pekinem. Pakistańskie MSZ poinformowało, że strony omówiły rozwój więzi kulturalnych i kontaktów międzyludzkich, a także uzgodniły utrzymywanie ścisłej koordynacji i zachowanie pozytywnej dynamiki stosunków dwustronnych.

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