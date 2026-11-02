В Пакистане фельдмаршал Асим Мунир провел встречу с министром Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Хайсином. В Генеральном штабе в Равалпинди стороны обсудили динамику региональной и международной ситуации в сфере безопасности, а также двусторонние отношения, сообщает Dawn.

Сотрудничество Пакистана и Китая

По сообщению пресс-службы пакистанских вооруженных сил ISPR, участники встречи также рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес. Они выразили общую решимость и далее укреплять всепогодное стратегическое партнерство между Пакистаном и Китаем.

Мунир подчеркнул исторические и проверенные временем связи двух стран. Он также отметил важность постоянных контактов на высоком уровне, укрепления связей между учреждениями и расширения сотрудничества в сферах взаимного интереса.

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По данным ISPR, Лю Хайсин высоко оценил вклад Пакистана в региональный мир и стабильность и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства двух государств.

Встреча с вице-премьером Пакистана

Отдельно Лю Хайсин встретился в Исламабаде с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. Китайский чиновник передал Дару приветствия от главы МИД КНР Ван И, которые пакистанский дипломат взаимно передал.

Дар также передал председателю КНР Си Цзиньпину приветствия от руководства Пакистана и подтвердил намерение Исламабада укреплять стратегическое партнерство с Пекином. В МИД Пакистана сообщили, что стороны обсудили развитие культурных связей и контактов между людьми, а также договорились поддерживать тесную координацию и сохранять позитивную динамику двусторонних отношений.

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