Хуситы продвинулись на расстояние 80 км от Адена — Jerusalem Post

Хуситы в Йемене продвинулись к позициям примерно в 80 километрах от Адена — главного опорного пункта и временной столицы международно признанного правительства страны. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Reuters, которому информацию предоставили четыре военных источника.

По их словам, группировка начала наступление на правительственные позиции в районе Аль-Макатира три дня назад и установила контроль над всем районом. Правительственные войска, утверждают источники, отступили в направлении района Тур-эль-Баха — одного из основных подходов к Адену.

Бои у дороги на Аден

Столкновения между хуситами и правительственными силами продолжались возле военного лагеря на въезде в район Тур-эль-Баха. Лагерь расположен примерно в 50 километрах от административного центра провинции Лахдж и в 80 километрах от Адена.

Горная местность Аль-Макатира возвышается над дорогой, соединяющей Таиз и Аден. Наступление хуситов угрожает стратегическим позициям вдоль этой магистрали, которая является важной транспортной артерией юго-запада Йемена.

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Таиз остается в окружении

Представитель хуситов Хамид Ризк опубликовал видео, которое, по его утверждению, показывает вход бойцов группировки в Сук-эр-Рабуа в районе Аль-Макатира. Reuters не смог сразу проверить подлинность записи.

Дорога через этот район была последним сообщением между контролируемыми правительством территориями и Таизом. Третий по величине город Йемена находится в окружении с начала октября, когда хуситы перерезали главную дорогу на юг к Адену. Осада привела к перемещению более 100 тысяч человек и дефициту продовольствия, топлива и медикаментов.

Это самое близкое продвижение хуситов к Адену с первых месяцев войны 2015 года, когда бойцы группировки ненадолго вошли в город, но позднее были вытеснены.

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