Huti zbliżyli się na 80 km do Adenu — Jerusalem Post

Huti w Jemenie posunęli się do pozycji oddalonych o około 80 kilometrów od Adenu, głównej twierdzy i tymczasowej stolicy międzynarodowo uznawanego rządu kraju. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Reutersa, któremu informacje przekazały cztery źródła wojskowe.

Według nich ugrupowanie rozpoczęło trzy dni temu ofensywę na pozycje rządowe w rejonie Al-Makatira i przejęło kontrolę nad całym obszarem. Siły rządowe, jak twierdzą źródła, wycofały się w kierunku rejonu Tur al-Baha, jednego z głównych podejść do Adenu.

Walki w pobliżu drogi do Adenu

Starcia między Huti a siłami rządowymi trwały w pobliżu obozu wojskowego przy wjeździe do rejonu Tur al-Baha. Obóz znajduje się około 50 kilometrów od centrum administracyjnego prowincji Lahij i 80 kilometrów od Adenu.

Górzysty rejon Al-Makatira góruje nad drogą łączącą Taiz i Aden. Ofensywa Huti zagraża strategicznym pozycjom wzdłuż tej trasy, która jest ważną arterią transportową południowo-zachodniego Jemenu.

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Taiz pozostaje w okrążeniu

Przedstawiciel Huti Hamid Rizk opublikował nagranie, które — jak twierdzi — pokazuje wejście bojowników ugrupowania do Suk er-Rabua w rejonie Al-Makatira. Reuters nie był w stanie od razu zweryfikować autentyczności nagrania.

Droga przez ten rejon była ostatnim połączeniem między terytoriami kontrolowanymi przez rząd a Taiz. Trzecie co do wielkości miasto Jemenu pozostaje w okrążeniu od początku października, kiedy Huti odcięli główną drogę na południe do Adenu. Oblężenie doprowadziło do przesiedlenia ponad 100 tysięcy osób oraz niedoborów żywności, paliwa i leków.

Jest to najbliższe podejście Huti do Adenu od pierwszych miesięcy wojny w 2015 roku, gdy bojownicy ugrupowania na krótko wkroczyli do miasta, lecz później zostali wyparci.

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