胡塞武装推进至距亚丁80公里处——《耶路撒冷邮报》

也门胡塞武装已推进至距亚丁约80公里的阵地。亚丁是该国国际公认政府的主要据点和临时首都。《耶路撒冷邮报》援引路透社报道称，路透社从四名军事消息人士处获得了这一信息。

消息人士称，该组织三天前对阿尔-马卡提拉地区的政府军阵地发起进攻，并控制了整个地区。消息人士表示，政府军向图尔-巴哈地区撤退，该地区是通往亚丁的主要通道之一。

通往亚丁道路附近的战斗

胡塞武装与政府军之间的冲突持续发生在图尔-巴哈地区入口处一座军事营地附近。该营地距离拉赫季省行政中心约50公里，距离亚丁80公里。

山地地形的阿尔-马卡提拉地区俯瞰连接塔伊兹和亚丁的道路。胡塞武装的攻势威胁到这条公路沿线的战略阵地，这条公路是也门西南部重要的交通干线。

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塔伊兹仍被包围

胡塞武装代表哈米德·里兹克发布了一段视频，他称视频显示该组织武装人员进入阿尔-马卡提拉地区的苏克·埃尔-拉布阿。路透社无法立即核实该视频的真实性。

穿过该地区的道路是政府控制区与塔伊兹之间最后的连接通道。自10月初胡塞武装切断通往南部亚丁的主要道路以来，也门第三大城市塔伊兹一直处于包围之中。此次围困导致超过10万人流离失所，并造成食品、燃料和药品短缺。

这是自2015年战争最初几个月以来，胡塞武装最接近亚丁的一次推进。当时该组织武装人员曾短暂进入该市，但后来被击退。

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