В Китае на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей внесли проект изменений в Уголовно-процессуальный закон. Документ состоит из 55 статей и, по данным ECNS, призван более эффективно наказывать за преступления и усилить защиту прав участников уголовного производства.

Какие вопросы охватывает проект

Предлагаемые изменения касаются мер принуждения в отношении лиц, а также опечатывания, изъятия, замораживания и обращения с имуществом по уголовным делам. Отдельные положения посвящены уголовным производствам с участием несовершеннолетних и делам с иностранным элементом.

Проект также предусматривает, что потерпевшие, их законные представители или близкие родственники смогут обращаться за правовой помощью в соответствии с законом, если по определенным причинам не привлекли представителя.

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Положения относительно иностранцев

В проект включили нормы, призванные обеспечить справедливое отношение к иностранным подозреваемым и обвиняемым. Уголовно-процессуальный закон является основным законом, регулирующим уголовное судопроизводство в Китае.

Закон приняли в июле 1979 года. Его масштабно пересматривали в 1996 и 2012 годах, а в 2018 году частично изменили для поддержки дальнейших реформ национальных надзорной и судебной систем.

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