W Chinach do rozpatrzenia przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przedłożono projekt zmian w ustawie karno-procesowej. Dokument składa się z 55 artykułów i, według ECNS, ma na celu skuteczniejsze karanie za przestępstwa oraz wzmocnienie ochrony praw uczestników postępowania karnego.

Jakie kwestie obejmuje projekt

Proponowane zmiany dotyczą środków przymusu wobec osób, a także zapieczętowania, zajęcia, zamrażania i postępowania z mieniem w sprawach karnych. Odrębne przepisy poświęcono postępowaniom karnym z udziałem nieletnich oraz sprawom z elementem zagranicznym.

Projekt przewiduje również, że pokrzywdzeni, ich przedstawiciele ustawowi lub bliscy krewni będą mogli zwrócić się o pomoc prawną zgodnie z prawem, jeśli z określonych powodów nie ustanowili przedstawiciela.

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Przepisy dotyczące cudzoziemców

Do projektu włączono normy mające zapewnić sprawiedliwe traktowanie zagranicznych podejrzanych i oskarżonych. Ustawa karno-procesowa jest podstawową ustawą regulującą postępowanie karne w Chinach.

Ustawę uchwalono w lipcu 1979 roku. Przeszła gruntowne nowelizacje w 1996 i 2012 roku, a w 2018 roku została częściowo zmieniona w celu wsparcia dalszych reform krajowych systemów nadzorczych i sądowych.

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