W Sądzie Najwyższym w Durbanie w RPA kryminalistka Silindile Dlamini poinformowała o zabezpieczeniu z Mercedesa-Benza dowodów, w tym materiałów DNA, odcisków palców, łusek, zapałek i fragmentu odzieży. Śledczy uważają ten samochód za prawdopodobny pojazd użyty do ucieczki po zabójstwie rapera Kier­nana Forbesa, znanego jako AKA. Informuje o tym TimesLIVE.

Według Dlamini przybyła ona na miejsce zdarzenia, gdzie spotkała się ze śledczym Kumarasanem Pillayem, sfotografowała miejsce i zebrała dowody rzeczowe. Kryminalistka oświadczyła, że wśród nich były materiały balistyczne i biologiczne, w tym DNA, zapałki oraz kawałek odzieży. Poinformowała także o znalezieniu łusek i naboju.

Zastrzeżenia obrony

Wcześniej detektyw Rajen Sanders pokazał w sądzie nagranie, na którym Mercedes-Benz szybko odjeżdża z miejsca strzelaniny w pobliżu restauracji Wish przy Florida Road w lutym 2023 roku. Według śledczych samochód opuszczał miejsce przestępstwa.

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Obrona zakwestionowała identyfikację samochodu, wskazując, że w okolicy Morningside jest wiele podobnych pojazdów. W ten sposób prawnicy próbowali zasugerować, że śledczy mogli błędnie zidentyfikować pojazd. Dlamini nie zeznawała jeszcze w sądzie na temat wyników jakichkolwiek badań DNA.

Przebieg procesu

Siedmiu mężczyzn nie przyznało się do zarzutów, w tym morderstwa, usiłowania morderstwa i nielegalnego posiadania broni palnej. Są sądzeni w sprawie zabójstwa Forbesa i jego przyjaciela, szefa kuchni Tebello Motsoane, znanego jako Tibz.

Sąd wysłuchuje również danych eksperta systemu śledzenia Cartrack, Karela Rothmanna, dotyczących szarego Volkswagena Polo i Hyundaia Grand i10. Oskarżenie twierdzi, że z tych samochodów korzystały osoby, które śledziły przemieszczanie się AKA w dniu jego śmierci. Dane z systemu śledzenia wykazały, że 9 lutego 2023 roku oba samochody wyjechały z Killarney Place w Durbanie. Przesłuchanie krzyżowe Rothmanna odroczono, ponieważ obrona nie była do niego gotowa, a sąd przeszedł do innych świadków. Rozpatrywanie sprawy trwa.

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