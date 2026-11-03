在南非德班高等法院，法医专家西林迪莱·德拉米尼称，已从一辆梅赛德斯-奔驰车内提取证据，包括DNA材料、指纹、弹壳、火柴和一块衣物碎片。调查人员认为，该车辆可能是说唱歌手基尔南·福布斯（艺名AKA）遇害后的逃逸交通工具。TimesLIVE报道。

德拉米尼表示，她抵达现场后与调查员库马拉桑·皮莱会面，对现场进行了拍照并收集了物证。该法医专家称，其中包括弹道和生物材料，包括DNA、火柴和一块衣物。她还表示发现了弹壳和一发子弹。

辩方异议

此前，侦探拉詹·桑德斯在法庭上播放了一段视频，画面显示2023年2月，一辆梅赛德斯-奔驰从佛罗里达路Wish餐厅附近的枪击现场迅速驶离。调查人员认为，该车辆正在离开犯罪现场。

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辩方对该车辆的识别提出质疑，指出莫宁赛德地区有许多相似车辆。律师借此试图表明，调查人员可能错误地认定了该交通工具。德拉米尼尚未在法庭上就任何DNA检测结果作证。

审理进展

七名男子对包括谋杀、谋杀未遂和非法持有枪支在内的指控均不认罪。他们因福布斯及其朋友、厨师特贝洛·莫措阿内（艺名Tibz）被杀一案受审。

法院还在听取Cartrack追踪系统专家卡雷尔·罗斯曼关于一辆灰色大众Polo和一辆现代Grand i10的数据。这些车辆被控方认为由在AKA死亡当天追踪其行踪的人使用。追踪数据显示，2023年2月9日，这两辆车均从德班的基拉尼广场驶出。由于辩方尚未准备好对罗斯曼进行交叉询问，交叉询问被推迟，法院转而听取其他证人的证词。案件审理仍在继续。

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