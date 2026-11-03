В Высоком суде Дурбана в ЮАР криминалистка Силиндиле Дламини сообщила об изъятии из Mercedes-Benz доказательств, в частности материалов ДНК, отпечатков пальцев, гильз, спичек и фрагмента одежды. Следствие считает этот автомобиль вероятным транспортом для бегства после убийства рэпера Кирнана Форбса, известного как AKA. Об этом сообщает TimesLIVE.

По словам Дламини, она прибыла на место происшествия, где встретилась со следователем Кумарасаном Пиллаем, сфотографировала место и собрала вещественные доказательства. Криминалистка заявила, что среди них были баллистические и биологические материалы, в том числе ДНК, спички и кусок одежды. Она также сообщила об обнаружении гильз и патрона.

Возражения защиты

Ранее детектив Раджен Сандерс показал в суде видео, на котором Mercedes-Benz быстро уезжает с места стрельбы возле ресторана Wish на Флорида-роуд в феврале 2023 года. По версии следствия, автомобиль покидал место преступления.

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Защита поставила под сомнение идентификацию машины, отметив, что в районе Морнингсайд много похожих автомобилей. Таким образом адвокаты пытались предположить, что следователи могли ошибочно определить транспортное средство. Дламини еще не давала в суде показания о результатах каких-либо исследований ДНК.

Ход процесса

Семеро мужчин не признали вину по обвинениям, среди которых убийство, покушение на убийство и незаконное владение огнестрельным оружием. Их судят по делу об убийстве Форбса и его друга, шеф-повара Тебелло Мотсоане, известного как Tibz.

Суд также заслушивает данные эксперта системы отслеживания Cartrack Карела Ротманна относительно серого Volkswagen Polo и Hyundai Grand i10. Обвинение утверждает, что эти автомобили использовали люди, которые отслеживали передвижения AKA в день его гибели. Данные отслеживания показали, что 9 февраля 2023 года обе машины выехали из Килларни-Плейс в Дурбане. Перекрестный допрос Ротманна отложили, поскольку защита не была к нему готова, и суд перешел к другим свидетелям. Рассмотрение дела продолжается.

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