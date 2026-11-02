Китай и Вьетнам проведут в столице Вьетнама Ханое совместные антитеррористические учения Cooperation-2026 в период с начала до середины ноября 2026 года. Об этом 2 ноября со ссылкой на Министерство обороны Китая сообщило ECNS.

Сценарии учений

По данным китайского ведомства, темой тренировки станет совместное противодействие насильственным террористическим преступлениям. Соответствующее заявление министерство опубликовало через свой аккаунт в WeChat. Программа будет включать несколько направлений подготовки, в частности обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов, наземные мобильные операции и штурм высотных зданий.

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Вторая совместная подготовка

Cooperation-2026 станут вторыми совместными антитеррористическими учениями Китая и Вьетнама. В Министерстве обороны Китая заявили, что мероприятие, как ожидается, углубит обмены и сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом. Там также ожидают, что учения усилят возможности сторон проводить совместные операции.

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