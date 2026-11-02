Chiny i Wietnam przeprowadzą w stolicy Wietnamu, Hanoi, wspólne ćwiczenia antyterrorystyczne Cooperation-2026 od początku do połowy listopada 2026 roku. Poinformował o tym 2 listopada ECNS, powołując się na chińskie Ministerstwo Obrony.

Scenariusze ćwiczeń

Według chińskiego resortu tematem ćwiczeń będzie wspólne przeciwdziałanie brutalnym przestępstwom terrorystycznym. Ministerstwo opublikowało odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem swojego konta na WeChat. Program obejmie kilka obszarów szkoleniowych, w tym wykrywanie i unieszkodliwianie przedmiotów wybuchowych, mobilne operacje lądowe oraz szturm na budynki wysokościowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugie wspólne szkolenie

Cooperation-2026 będą drugim wspólnym szkoleniem antyterrorystycznym Chin i Wietnamu. Chińskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że wydarzenie ma pogłębić wymianę i współpracę obu krajów w dziedzinie walki z terroryzmem. Resort oczekuje również, że ćwiczenia wzmocnią zdolności stron do prowadzenia wspólnych operacji.

Czytaj nas na