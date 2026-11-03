W gminie Tacuru w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul władze miejskie zawiesiły na 20 dni dwóch pracowników po doniesieniach o domniemanych groźbach otrucia wodociągu, z którego korzysta lud Guarani-Kaiowá. Jak podaje Mongabay, wszczęto również administracyjne postępowanie dyscyplinarne.

Śledztwo w sprawie gróźb

Według Articulacji Ludów Rdzennych Brazylii (APIB), wkrótce po ogłoszeniu zwycięstwa prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy w drugiej turze wyborów pracownicy gminy mieli rzekomo wysłać wiadomości głosowe na WhatsAppie. W nagraniach twierdzili, że na Lulę głosowali tylko przedstawiciele ludów rdzennych, a także padały słowa o konieczności otrucia wody i zabicia tych, których w wiadomościach nazwano szkodnikami.

APIB opublikowała informacje o tych wiadomościach w mediach społecznościowych i przekazała je brazylijskiemu Ministerstwu Ludów Rdzennych. Sprawę badają Policja Federalna oraz Federalna Prokuratura Publiczna.

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Doniesienia o przemocy

Koordynator Rady Misyjnej Ludów Rdzennych w stanie Mato Grosso do Sul, Matias Benno Rempel, oświadczył, że gróźb otrucia wody nie można sprowadzać wyłącznie do mowy nienawiści lub rasizmu werbalnego. Jak stwierdził, takie wypowiedzi są związane z wcześniejszymi przypadkami, gdy zatrucie wody stosowano przeciwko ludom rdzennym w tym stanie.

Aktywiści uważają, że 20-dniowe zawieszenie jest niewystarczające, aby powstrzymać lub zniechęcić do trwającej przemocy wobec Guarani i Kaiowá. Po wyborach napływały również doniesienia o zabójstwach, potrąceniach z ucieczką kierowcy oraz atakach na przedstawicieli ludów rdzennych. W szczególności podpalono dom 90-letniej duchowej przywódczyni Guarani-Kaiowá, Ñandesy Roberty.

Funai, federalna agencja ochrony praw ludów rdzennych, uznała te doniesienia za niezwykle niepokojące i wskazała na możliwe przypadki dyskryminacji oraz mowy nienawiści. Agencja poinformowała również o utworzeniu grupy roboczej do zbadania doniesień o przemocy politycznej wobec ludów rdzennych i Afrobrazylijczyków.

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