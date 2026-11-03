在巴西南马托格罗索州塔库鲁市，当局在收到有关涉嫌威胁向瓜拉尼-凯奥瓦原住民所使用供水系统投毒的报告后，将两名工作人员停职20天。据Mongabay报道，纪律行政程序也已启动。

对威胁的调查

根据巴西原住民组织联盟（APIB）的信息，在宣布总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在第二轮选举中获胜后不久，这些市政工作人员据称通过WhatsApp发送了语音消息。在录音中，他们声称只有原住民投票支持卢拉，还提到有必要向水中投毒并杀死那些在消息中被称为害虫的人。

APIB在社交媒体上公布了这些消息的信息，并将其转交给巴西原住民部。联邦警察和联邦检察院正在调查此案。

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暴力事件报告

南马托格罗索州原住民传教委员会协调员马蒂亚斯·本诺·伦佩尔表示，不能仅将投毒水源的威胁归结为仇恨言论或言语种族主义。据他所说，这类言论与该州此前利用水源投毒针对原住民的事件有关。

活动人士认为，20天的停职不足以制止或遏制针对瓜拉尼人和凯奥瓦人的持续暴力。选举后，还出现了有关谋杀、肇事逃逸和袭击原住民的报告。尤其是，90岁的瓜拉尼-凯奥瓦精神领袖南德西·罗伯塔的住宅被纵火焚烧。

联邦原住民权利保护机构Funai称这些报告极其令人担忧，并指出可能存在歧视和仇恨言论。该机构还表示，已成立工作组，以调查有关针对原住民和非裔巴西人的政治暴力报告。

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