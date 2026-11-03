阿根廷门多萨市开放了Bosque KKL Nova纪念森林，以纪念10月7日Nova音乐节大规模杀戮事件中遇害的414人。森林中种植了414棵树，每棵树象征这场悲剧中的一名受害者，《耶路撒冷邮报》报道。

以色列境外首座纪念地

该项目由Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund的阿根廷分支机构与门多萨市合作实施。组织者称，这片森林是首个在以色列境外建立、专门纪念Nova音乐节受害者的纪念地。

森林中央计划设立一座纪念碑，作为人们聚会、反思和缅怀遇难者的场所。这里种植了蓝花楹、橄榄树、柏树、拉帕乔树、枫香树及其他树种，这些树种是根据当地条件和象征意义选定的。

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遇难者家属参与

遇难者家属代表团、Nova Tribe Community Association代表以及KKL-JNF代表参加了揭幕仪式。根据KKL-JNF的数据，代表团成员在布宜诺斯艾利斯和门多萨举行了会面和证词活动，与阿根廷犹太社群交流，并在犹太教堂和教育机构发表讲话。

Nova Tribe Community Association执行董事里夫·佩雷茨表示，这座活的纪念碑将有助于向国外讲述这些由树木象征的人们的姓名和故事。协会项目经理、Nova音乐节袭击事件幸存者奥姆里·科哈维也加入了代表团。

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