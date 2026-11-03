В городе Мендоса в Аргентине открыли мемориальный лес Bosque KKL Nova, посвященный 414 людям, убитым во время массового убийства на музыкальном фестивале Nova 7 октября. В лесу высадили 414 деревьев — каждое из них символизирует одну жертву трагедии, сообщает Jerusalem Post.

Первый мемориал за пределами Израиля

Проект реализовало аргентинское подразделение Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund в партнерстве с городом Мендоса. Организаторы назвали лес первым мемориальным местом, посвященным жертвам фестиваля Nova, созданным за пределами Израиля.

В центре леса планируют установить монумент, который должен стать местом для встреч, размышлений и почтения памяти погибших. Здесь высадили жакаранды, оливковые деревья, кипарисы, лапачо, ликвидамбры и другие виды, выбранные с учетом местных условий и символического значения.

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Участие семей погибших

В церемонии открытия приняла участие делегация семей погибших, представители Ассоциации сообщества Nova Tribe и KKL-JNF. По данным KKL-JNF, члены делегации провели встречи и мероприятия со свидетельствами в Буэнос-Айресе и Мендосе, общались с еврейской общиной Аргентины и выступали в синагогах и учебных заведениях.

Исполнительный директор Nova Tribe Community Association Риф Перец заявил, что живой мемориал поможет рассказать за рубежом об именах и историях людей, которых символизируют деревья. К делегации также присоединился Омри Кохави — менеджер проектов ассоциации и человек, переживший нападение на фестиваль Nova.

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