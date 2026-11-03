W Mendozie otwarto las pamięci 414 osób zabitych na festiwalu Nova — Jerusalem Post
W mieście Mendoza w Argentynie otwarto memoriałowy las Bosque KKL Nova, poświęcony 414 osobom zabitym podczas masowego morderstwa na festiwalu muzycznym Nova 7 października. W lesie posadzono 414 drzew — każde z nich symbolizuje jedną ofiarę tragedii, informuje „Jerusalem Post”.
Pierwszy memoriał poza Izraelem
Projekt zrealizował argentyński oddział Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund we współpracy z miastem Mendoza. Organizatorzy nazwali las pierwszym miejscem pamięci poświęconym ofiarom festiwalu Nova, utworzonym poza Izraelem.
W centrum lasu planowane jest ustawienie pomnika, który ma stać się miejscem spotkań, refleksji i upamiętnienia zabitych. Posadzono tam jakarandy, drzewa oliwne, cyprysy, lapacho, ambrowce i inne gatunki, wybrane z uwzględnieniem lokalnych warunków oraz znaczenia symbolicznego.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Udział rodzin zabitych
W ceremonii otwarcia uczestniczyła delegacja rodzin zabitych, przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczności Nova Tribe oraz KKL-JNF. Według KKL-JNF członkowie delegacji przeprowadzili spotkania i wydarzenia ze świadectwami w Buenos Aires i Mendozie, rozmawiali z żydowską społecznością Argentyny oraz występowali w synagogach i placówkach edukacyjnych.
Dyrektor wykonawczy Nova Tribe Community Association Rif Peretz oświadczył, że żywy memoriał pomoże opowiedzieć za granicą o imionach i historiach ludzi symbolizowanych przez drzewa. Do delegacji dołączył także Omri Kochavi — kierownik projektów stowarzyszenia i osoba, która przeżyła atak na festiwal Nova.