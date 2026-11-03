W mieście Mendoza w Argentynie otwarto memoriałowy las Bosque KKL Nova, poświęcony 414 osobom zabitym podczas masowego morderstwa na festiwalu muzycznym Nova 7 października. W lesie posadzono 414 drzew — każde z nich symbolizuje jedną ofiarę tragedii, informuje „Jerusalem Post”.

Pierwszy memoriał poza Izraelem

Projekt zrealizował argentyński oddział Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund we współpracy z miastem Mendoza. Organizatorzy nazwali las pierwszym miejscem pamięci poświęconym ofiarom festiwalu Nova, utworzonym poza Izraelem.

W centrum lasu planowane jest ustawienie pomnika, który ma stać się miejscem spotkań, refleksji i upamiętnienia zabitych. Posadzono tam jakarandy, drzewa oliwne, cyprysy, lapacho, ambrowce i inne gatunki, wybrane z uwzględnieniem lokalnych warunków oraz znaczenia symbolicznego.

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Udział rodzin zabitych

W ceremonii otwarcia uczestniczyła delegacja rodzin zabitych, przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczności Nova Tribe oraz KKL-JNF. Według KKL-JNF członkowie delegacji przeprowadzili spotkania i wydarzenia ze świadectwami w Buenos Aires i Mendozie, rozmawiali z żydowską społecznością Argentyny oraz występowali w synagogach i placówkach edukacyjnych.

Dyrektor wykonawczy Nova Tribe Community Association Rif Peretz oświadczył, że żywy memoriał pomoże opowiedzieć za granicą o imionach i historiach ludzi symbolizowanych przez drzewa. Do delegacji dołączył także Omri Kochavi — kierownik projektów stowarzyszenia i osoba, która przeżyła atak na festiwal Nova.

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