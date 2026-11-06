W Polsce od 1 listopada 2026 roku do 31 marca 2027 roku pracodawcy są zobowiązani zapewniać bezpłatne gorące posiłki profilaktyczne niektórym pracownikom wykonującym ciężką pracę fizyczną na świeżym powietrzu. Jak informuje RMF24, prawo do takiego wyżywienia zależy nie tylko od stanowiska lub miejsca pracy, lecz przede wszystkim od faktycznego wydatku energetycznego pracownika podczas zmiany.

Komu przysługuje wyżywienie

W okresie zimowym gorący posiłek powinni otrzymywać pracownicy, których wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. Chodzi między innymi o niektórych pracowników budowlanych, drogowych oraz osoby wykonujące roboty ziemne. Jednocześnie nie wszyscy pracownicy tych zawodów automatycznie mają prawo do wyżywienia: pracodawca musi ocenić rzeczywisty charakter pracy i poziom obciążenia fizycznego.

Decyzję o zapewnieniu posiłków profilaktycznych pracodawca powinien podejmować wspólnie ze związkiem zawodowym, a w przypadku jego braku — po konsultacjach z przedstawicielami pracowników. Temperatura powietrza, występowanie mrozu lub śniegu nie wpływają na prawo do otrzymania posiłku, jeśli pracownik wykonuje pracę o określonym poziomie obciążenia w okresie od listopada do marca.

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Jaki powinien być posiłek

Wyżywienie profilaktyczne powinno składać się z jednego gorącego posiłku o wartości energetycznej około 1000 kcal. Węglowodany powinny stanowić 50–55% jego wartości energetycznej, tłuszcze — 30–35%, a białka — 15%. Zwykle taki posiłek wydaje się podczas regulaminowej przerwy, trzy–cztery godziny po rozpoczęciu zmiany. Jest on zapewniany wyłącznie w dniach, w których pracownik faktycznie wykonuje pracę uprawniającą do jego otrzymania.

Rekompensata pieniężna zamiast posiłku jest niedopuszczalna. Jeśli zorganizowanie wydawania gorących posiłków jest niemożliwe, pracodawca może zapewnić produkty do samodzielnego przygotowania posiłku albo bony, talony lub kupony na ich zakup. Osobno pracodawcy muszą zapewniać napoje pracownikom na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 25°C; w chłodne dni napoje powinny być gorące i dostępne przez całą zmianę.

Za naruszenie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy polska Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.

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