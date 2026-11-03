В муниципалитете Такуру в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул городские власти на 20 дней отстранили двух сотрудников после сообщений о предполагаемых угрозах отравить водоснабжение, которым пользуется коренной народ гуарани-кайова. Как сообщает Mongabay, также было начато дисциплинарное административное производство.

Расследование угроз

По данным Артикуляции коренных народов Бразилии (APIB), вскоре после объявления о победе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы во втором туре выборов сотрудники муниципалитета якобы отправили голосовые сообщения в WhatsApp. В записях они утверждали, что за Лулу голосовали только представители коренных народов, а также говорили о необходимости отравить воду и убить тех, кого в сообщениях назвали вредителями.

APIB обнародовала информацию об этих сообщениях в социальных сетях и передала ее Министерству коренных народов Бразилии. Дело расследуют Федеральная полиция и Федеральная прокуратура.

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Сообщения о насилии

Координатор Миссионерского совета коренных народов штата Мату-Гросу-ду-Сул Матиас Бенно Ремпел заявил, что угрозы отравить воду нельзя сводить лишь к языку ненависти или словесному расизму. По его словам, такие заявления связаны с предыдущими случаями, когда отравление воды применялось против коренных народов штата.

Активисты считают 20-дневное отстранение недостаточным для прекращения или сдерживания продолжающегося насилия против гуарани и кайова. После выборов также поступали сообщения об убийствах, наездах с побегом водителя и нападениях на представителей коренных народов. В частности, был подожжен дом 90-летней духовной лидерки гуарани-кайова Ньяндеси Роберты.

Funai, федеральное агентство по защите прав коренных народов, назвало эти сообщения крайне тревожными и указало на возможные случаи дискриминации и языка ненависти. Агентство также сообщило о создании рабочей группы для расследования сообщений о политическом насилии в отношении коренных народов и афробразильцев.

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