Фельдмаршал Мунір обговорив із посадовцем КНР безпекову ситуацію — Dawn

У Пакистані фельдмаршал Асім Мунір провів зустріч із міністром Міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Лю Хайсіном. У Генеральному штабі в Равалпінді сторони обговорили динаміку регіональної та міжнародної безпекової ситуації, а також двосторонні відносини, повідомляє Dawn.

Співпраця Пакистану та Китаю

За повідомленням пресслужби пакистанських збройних сил ISPR, учасники зустрічі також розглянули питання, що становлять взаємний інтерес. Вони висловили спільну рішучість і надалі зміцнювати всепогодне стратегічне партнерство між Пакистаном і Китаєм.

Мунір наголосив на історичних і перевірених часом зв’язках двох країн. Він також відзначив важливість постійних контактів на високому рівні, посилення зв’язків між установами та розширення співпраці у сферах взаємного інтересу.

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За даними ISPR, Лю Хайсін високо оцінив внесок Пакистану в регіональний мир і стабільність та висловив упевненість у подальшому розвитку стратегічного партнерства двох держав.

Зустріч із віцепрем’єром Пакистану

Окремо Лю Хайсін в Ісламабаді зустрівся з віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних справ Пакистану Ісхаком Даром. Китайський посадовець передав Дару вітання від глави МЗС КНР Ван Ї, які пакистанський дипломат взаємно передав.

Дар також передав голові КНР Сі Цзіньпіну вітання від керівництва Пакистану та підтвердив намір Ісламабада зміцнювати стратегічне партнерство з Пекіном. У МЗС Пакистану повідомили, що сторони обговорили розвиток культурних зв’язків і контактів між людьми, а також домовилися підтримувати тісну координацію та зберігати позитивну динаміку двосторонніх відносин.

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