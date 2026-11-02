以色列民主党表示，将向总统艾萨克·赫尔佐格推荐Yashar党领导人加迪·艾森科特作为组建下一届政府的候选人。在总统定于周三开始的磋商前，B’Yachad党的纳夫塔利·贝内特和以色列是我们的家园党的阿维格多·利伯曼已表达了对艾森科特的同样支持，据《耶路撒冷邮报》报道。

与总统磋商

此前，艾森科特坚持认为，总理候选人应由反对派阵营中最大政党的领导人担任。与此同时，在选举前，贝内特、利伯曼和民主党领导人亚伊尔·戈兰并未宣布就这一机制达成协议。

各党代表与总统的磋商将于周三举行。艾森科特可能成为赫尔佐格首位委托组建联盟的候选人。为此将给予28天时间，并可将授权再延长14天。

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阿拉伯政党的支持

亚伊尔·戈兰呼吁寻求取代总理本雅明·内塔尼亚胡的反对派阵营与阿拉伯政党共同组建联盟。其他反对派领导人此前反对阿拉伯政党加入政府，认为在2023年10月7日的大规模杀戮后，这些政党是不可接受的联盟伙伴。

根据选举结果，内塔尼亚胡阵营在下一届议会中获得53个席位，反对派阵营获得48席。没有阿拉伯政党的支持，反对派无法获得所需的61席多数。

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