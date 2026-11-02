В Израиле партия «Демократы» заявила, что порекомендует лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота президенту Ицхаку Герцогу как кандидата на формирование следующего правительства. Перед консультациями президента, которые должны начаться в среду, такую же поддержку Айзенкоту уже выразили Нафтали Беннетт из партии «Бе-Яхад» и Авигдор Либерман из партии «Наш дом Израиль», сообщает The Jerusalem Post.

Консультации у президента

Ранее Айзенкот настаивал, что кандидатом на пост премьер-министра должен стать лидер крупнейшей партии в оппозиционном блоке. В то же время до выборов Беннетт, Либерман и лидер «Демократов» Яир Голан не объявляли о договоренности относительно такого механизма.

Консультации представителей партий с президентом состоятся в среду. Айзенкот может стать первым кандидатом, которому Герцог поручит сформировать коалицию. На это отводится 28 дней с возможностью продления мандата еще на 14 дней.

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Поддержка арабских партий

Яир Голан призвал оппозиционный блок, стремящийся заменить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, формировать коалицию вместе с арабскими партиями. Другие лидеры оппозиции ранее выступали против вхождения арабских партий в правительство, считая их неприемлемыми коалиционными партнерами после массовых убийств 7 октября 2023 года.

По результатам выборов блок Нетаньяху получил 53 места в следующем составе Кнессета, а оппозиционный блок — 48. Без поддержки арабских партий у оппозиции нет необходимого большинства в 61 мандат.

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