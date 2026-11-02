W Izraelu partia Demokraci oświadczyła, że zarekomenduje prezydentowi Icchakowi Herzogowi lidera partii Yashar, Gadiego Eisenkota, jako kandydata do utworzenia następnego rządu. Przed konsultacjami prezydenta, które mają rozpocząć się w środę, Eisenkot uzyskał już takie samo poparcie od Naftaliego Bennetta z partii B’Yachad oraz Awigdora Liebermana z partii Nasz Dom Izrael, informuje „Jerusalem Post”.

Konsultacje u prezydenta

Wcześniej Eisenkot nalegał, aby kandydatem na stanowisko premiera został lider największej partii w bloku opozycyjnym. Jednocześnie przed wyborami Bennett, Lieberman i lider Demokratów Jair Golan nie ogłosili porozumienia w sprawie takiego mechanizmu.

Konsultacje przedstawicieli partii z prezydentem odbędą się w środę. Eisenkot może zostać pierwszym kandydatem, któremu Herzog powierzy utworzenie koalicji. Na wykonanie tego zadania przewidziano 28 dni, z możliwością przedłużenia mandatu o kolejne 14 dni.

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Poparcie partii arabskich

Jair Golan wezwał blok opozycyjny, który dąży do zastąpienia premiera Binjamina Netanjahu, do utworzenia koalicji wraz z partiami arabskimi. Inni liderzy opozycji wcześniej sprzeciwiali się wejściu partii arabskich do rządu, uznając je za nieakceptowalnych partnerów koalicyjnych po masowych zabójstwach z 7 października 2023 roku.

Według wyników wyborów blok Netanjahu zdobył 53 mandaty w następnym składzie Knesetu, a blok opozycyjny — 48. Bez poparcia partii arabskich opozycja nie ma wymaganej większości 61 mandatów.

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