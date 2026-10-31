在澳大利亚，26岁的马修·莫里斯在达尔文以东的科罗伯里比拉邦水域捕获了一条带有红色标记、长80厘米的澳洲肺鱼，并在“百万美元鱼”比赛中赢得100万美元。据ABC News Australia报道，他成为该赛事12年历史上仅有的第二位获得最高奖项的人。

两分钟的恐慌

莫里斯周四晚与弟弟一起钓鱼时，注意到这条鱼跃出水面。他说，在最初10秒内，他就看到了从这条澳洲肺鱼身上垂下的鲜红色标记。

“大约有两分钟完全恐慌，之后我甚至不记得自己是怎样用抄网把它捞上来的，”这名渔民说。他称那可能是他一生中“最紧张的两分钟”。获奖得到确认后，莫里斯说，他感觉自己仿佛在梦中。

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奖金计划

莫里斯第一个电话打给了母亲，告诉她自己成了百万富翁。这名渔民的父亲回应说，他为儿子感到骄傲，而且儿子“这辈子都有保障了”。

获胜者表示，他希望谨慎使用奖金：买一套房子、偿还必要债务，并花一点钱在自己身上。该比赛的奖金由博彩公司Sportsbet支付。这项赛事设立的目的是在雨季较为清淡的月份吸引游客和钓鱼者前往北领地顶端地区。

今年的比赛设有一条标记奖金为100万美元的鱼，以及100条每条奖金为1万美元的澳洲肺鱼。其中4条鱼已经被捕获。比赛将持续至2027年3月，另有96条每条价值1万美元的奖金鱼仍未被捕获。

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