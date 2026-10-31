W Australii 26-letni Matthew Morris złowił 80-centymetrowego barramundi z czerwoną oznaką w zbiorniku Corroboree Billabong, na wschód od Darwin, i wygrał 1 mln dolarów w konkursie Million Dollar Fish. Jak podaje ABC News Australia, został dopiero drugą osobą w 12-letniej historii zawodów, która zdobyła główną nagrodę.

Dwie minuty paniki

Morris łowił z młodszym bratem w czwartkowy wieczór, gdy zauważył, że ryba wyskoczyła z wody. Jak powiedział, już w pierwszych 10 sekundach zobaczył jaskrawoczerwoną oznakę zwisającą z barramundi.

„Były około dwie minuty absolutnej paniki, a potem nawet nie pamiętam, jak wyciągnąłem ją podbierakiem” — powiedział wędkarz. Nazwał to prawdopodobnie „najbardziej intensywnymi dwiema minutami” swojego życia. Po potwierdzeniu wygranej Morris powiedział, że czuje się, jakby był we śnie.

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Plany dotyczące wygranej

Morris najpierw zadzwonił do matki i powiedział jej, że został milionerem. Ojciec wędkarza odpowiedział, że jest dumny z syna i że ten jest „ustawiony na całe życie”.

Zwycięzca oświadczył, że chce rozsądnie rozporządzić pieniędzmi z nagrody: kupić dom, spłacić konieczne długi i wydać trochę na siebie. Nagrody w konkursie wypłaca firma bukmacherska Sportsbet. Zawody utworzono, aby przyciągnąć turystów i wędkarzy do regionu Top End w spokojniejszych miesiącach pory deszczowej.

W tegorocznym konkursie była jedna ryba oznaczona nagrodą 1 mln dolarów oraz 100 barramundi, z których każda była warta 10 tys. dolarów. Cztery takie ryby zostały już złowione. Zawody potrwają do marca 2027 roku, a 96 ryb z nagrodą po 10 tys. dolarów każda pozostaje nie złowionych.

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