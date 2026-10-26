Согласно новому исследованию, о котором сообщает Mongabay, преступные группировки, связанные с незаконной вырубкой лесов, незаконной добычей золота, захватом земель и животноводством, контролируют большие территории вблизи автотрассы BR-319 в бразильской Амазонии.

Рост вырубки лесов

Авторы работы зафиксировали резкий рост вырубки лесов после 2015 года, когда тогдашний президент Бразилии Дилма Руссефф разрешила первые работы по обслуживанию дороги. Трасса не обслуживалась с 1998 года. Ее преемник Жаир Болсонару обещал заасфальтировать дорогу, что, согласно исследованию, усилило земельные спекуляции и преобразование крупных лесных площадей в пастбища.

BR-319 соединяет города Манаус и Порту-Велью на севере бразильской Амазонии. Ее центральный участок протяженностью 339 километров в сезон дождей в основном непригоден для проезда. Дорога была построена во времена военной диктатуры в Бразилии в 1970-х годах.

Контроль и незаконные дороги

Ведущий автор исследования, ученый Университета Сан-Паулу Лукас Ферранте, заявил, что недостаточный государственный надзор сделал регион благоприятным для организованной преступности. По его словам, наркоторговля и экологические преступления часто используют одни и те же маршруты и финансовые потоки, а животноводство нередко применяется для отмывания средств от преступной деятельности.

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Исследование основывалось на данных о вырубке лесов, спутниковых снимках, документах о торговле скотом и результатах пяти полевых экспедиций. Ферранте отметил, что незаконные подъездные дороги уже в шесть раз превышают длину BR-319.

По его оценке, для проверки транспорта на всех уже открытых второстепенных дорогах потребовалось бы не менее 28 контрольно-пропускных пунктов, где федеральные агенты проверяли бы транспорт на предмет незаконной деятельности.

Планы модернизации трассы

В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва инициировал продвижение работ на BR-319, воспользовавшись новой юридической лазейкой для обхода требований экологического лицензирования. Природоохранные организации опасаются, что асфальтирование дороги может ускорить вырубку лесов и стать переломным моментом для Амазонии.

В сентябре администрация Лулы создала четыре резервата устойчивого развития площадью 668 тысяч гектаров вблизи трассы. Федеральное правительство также планирует обустроить три контрольных пункта и 170 переходов для безопасного передвижения животных. В то же время исследование призывает власти пересмотреть или отменить разрешения и регуляторные решения, которые позволяют дальнейшее улучшение дороги.

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