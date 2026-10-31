Археологи в пещере Шанидар в Иракском Курдистане исследовали лопатку неандертальца, жившего примерно 75 тысяч лет назад, и предположили, что он мог быть смертельно ранен заострённым деревянным копьём. О результатах исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, сообщает ScienceDaily.

На почти целой левой лопатке обнаружили круглое отверстие диаметром 15 миллиметров. Исследователи из Кембриджского университета считают, что его могло оставить копьё с деревянным остриём: каменные или кремнёвые наконечники обычно образуют более плоские или угловатые повреждения.

Траектория ранения

Согласно реконструкции археологов, оружие вошло в переднюю часть левой половины грудной клетки, прошло через лёгкое и, вероятно, крупные кровеносные сосуды, а затем пробило лопатку сзади. Скошенные края отверстия указывают, что это могло быть выходное повреждение, а смещённые мелкие фрагменты кости свидетельствуют о направлении удара сверху вниз.

Учёные не могут точно установить обстоятельства смерти или того, кто нанёс удар. Они допускают несчастный случай во время охоты на крупных животных, однако положение раны и сила, необходимая для прохождения копья через тело, по их мнению, согласуются с намеренным ударом в область сердца. Если это предположение верно, случай может быть самым древним известным свидетельством смертельного межличностного насилия с применением деревянного копья.

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Признаки заботы при жизни

Останки, названные Shanidar A, принадлежали взрослому неандертальцу, которому на момент смерти было около 45 лет. Рядом с лопаткой археологи нашли почти целую правую кисть, рёбра и семь зубов. Один из нижних резцов был вертикально расщеплён, а соседние зубы сместились внутрь, что исследователи связывают с сильным ударом в лицо.

На открытом корневом канале сломанного зуба образовался значительный слой зубного камня. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что неандерталец прожил после травмы не менее года, а возможно, и дольше. Учёные считают, что из-за боли и трудностей с едой и общением Shanidar A мог нуждаться в поддержке других членов группы, в частности в более мягкой пище.

Shanidar A обнаружили в 2020 году в скоплении останков пяти неандертальцев — четырёх взрослых и младенца. Их нашли в ограниченном пространстве за большим вертикальным валуном, а тонкие слои осадка между останками указывают, что тела помещали туда в разное время. Исследователи рассматривают это как свидетельство того, что неандертальцы могли возвращаться в одно и то же место, чтобы хоронить умерших.

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